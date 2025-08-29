Александер Секулич: «Ключевой стала третья четверть, когда на площадке происходили странные вещи»

Главный тренер Словении упрекнул судей, напрямую не упоминая их.

В начале третьей четверти матча Словения – Польша судьи выписали технические замечания скамейке запасных словенцев, а также Луке Дончичу (за претензии к арбитру), что позволило Польше создать солидный отрыв в счете.

«Поляки провели потрясающую игру, реализовали очень сложные броски, даже те игроки, которых не считают снайперами.

Я думаю, ключевой стала третья четверть, когда на площадке происходили странные вещи, и нам это вышло боком. Мы потеряли импульс; они ушли в отрыв на 12, 13 очков, может, 15. Мы вернулись в игру, но, как я уже сказал, у них залетали броски.

Я не могу сказать ничего плохого о своей команде; они сражались изо всех сил, отдали всех себя, но сегодня этого оказалось недостаточно», – сказал Секулич.

Словения уступила Польше в своем первом матче Евробаскета-2025 (95:105), несмотря на 34 очка Дончича. По итогам игры словенцы пробили 26 штрафных, поляки – 31.