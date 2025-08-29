Данило Галлинари: «Цель Италии – выйти из группы»

Итальянский ветеран обозначил цели сборной на чемпионат Европы.

«Цель Италии – выйти из группы. Нам нужно думать об одной игре за раз. Я участвовал в турнирах, где мы проигрывали первую, выигрывали вторую, проигрывали вторую, выигрывали первую – может случиться что угодно. Нам просто нужно сосредоточиться на следующей.

Греция – сильнейшая сборная в нашей группе, но любая команда может выиграть или проиграть любой матч. В целом на турнире я думаю, что есть три команды – Сербия, Германия и Франция, – которые определённо очень сильны», – сказал Галлинари.

В своем первом матче на турнире итальянцы уступили сборной Греции (66:75), а 37-летний Галлинари отметился 8 очками (1 из 6 с игры) и 3 подборами за 15,5 минуты на паркете.