Тим Леглер заменит Дорис Берк в ведущей комментаторской бригаде ESPN

ESPN решил изменить состав своей первой комментаторской команды.

По информации The Athletic, Тим Леглер займет место Дорис Берк в основной комментаторской бригаде канала ESPN, которая работает, в том числе, на финалах НБА . Берк комментировала финальные серии последних двух сезонов.

Леглер, давно выступающий в роли аналитика на канале, будет работать вместе с Ричардом Джефферсоном и Майком Брином.

Берк может занять место во второй комментаторской бригаде ESPN, стороны обсуждают продление контракта.

В 2023 году ESPN расстался с Джеффом Ван Ганди и Марком Джексоном и изначально заменил их Доком Риверсом и Джей Джеем Редиком. Однако оба – и Риверс, и Реддик – стали главными тренерами в 2024 году.