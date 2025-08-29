Тим Леглер заменит Дорис Берк в ведущей комментаторской бригаде ESPN
ESPN решил изменить состав своей первой комментаторской команды.
По информации The Athletic, Тим Леглер займет место Дорис Берк в основной комментаторской бригаде канала ESPN, которая работает, в том числе, на финалах НБА. Берк комментировала финальные серии последних двух сезонов.
Леглер, давно выступающий в роли аналитика на канале, будет работать вместе с Ричардом Джефферсоном и Майком Брином.
Берк может занять место во второй комментаторской бригаде ESPN, стороны обсуждают продление контракта.
В 2023 году ESPN расстался с Джеффом Ван Ганди и Марком Джексоном и изначально заменил их Доком Риверсом и Джей Джеем Редиком. Однако оба – и Риверс, и Реддик – стали главными тренерами в 2024 году.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4539 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: The Athletic
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости