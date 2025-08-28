Исайя Кординье о сборной Франции: «Опасность исходит от каждого игрока»

Исайя Кординье прокомментировал победу Франции над Бельгией – 92:64.

«Как я уже говорил перед игрой, нам нужно было хорошо дебютировать как команде, и, думаю, мы это сделали.

Думаю, все увидели, почему они сегодня здесь, они привносят свои свойства в команду. Билаль Кулибали был неудержим в атаке, Зак Рисаше бросал, забегал, делал подборы в нападении и набирал очки. Каждый привносит что-то в эту команду, и это определение этого состава. Опасность исходит от каждого игрока», – сказал атакующий защитник сборной Франции.