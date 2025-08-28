Сильвен Франсиско: «Возможно, буду следующим французом в НБА»
Сильвен Франсиско поделился карьерными планами.
27-летний разыгрывающий «Жальгириса» и сборной Франции провел удачный сезон в Евролиге, набирая 14,6 очка, 2,6 подбора и 4,5 передачи в 34 матчах. Франсиско реализовал 34,2% трехочковых бросков.
«Возможно, я буду следующим французом в НБА. Посмотрим. Уверен в своих силах.
У нас есть молодежь, которая будет выбрана на драфте, но никогда нельзя быть уверенным.
Это моя мечта, не буду скрывать. Буду идти к ней шаг за шагом», – заявил баскетболист.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?4142 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
