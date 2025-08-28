0

Сильвен Франсиско: «Возможно, буду следующим французом в НБА»

Сильвен Франсиско поделился карьерными планами.

27-летний разыгрывающий «Жальгириса» и сборной Франции провел удачный сезон в Евролиге, набирая 14,6 очка, 2,6 подбора и 4,5 передачи в 34 матчах. Франсиско реализовал 34,2% трехочковых бросков.

«Возможно, я буду следующим французом в НБА. Посмотрим. Уверен в своих силах.

У нас есть молодежь, которая будет выбрана на драфте, но никогда нельзя быть уверенным.

Это моя мечта, не буду скрывать. Буду идти к ней шаг за шагом», – заявил баскетболист.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
Сильвен Франсиско
logoЖальгирис
logoНБА
logoсборная Франции
