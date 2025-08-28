Патрик Беверли: «Если бы Кевин Дюрэнт играл в то время, когда играл Лэрри Берд, он бы набирал в среднем 50 очков за матч»

Патрик Беверли поставил Кевина Дюрэнта выше Лэрри Берда в Топ-10 всех времен.

«Не думаю, что здесь могут быть сомнения – Кей Ди. О чем мы говорим?

Если бы Кевин Дюрэнт играл в то время, когда играл Лэрри Берд , он бы набирал в среднем 50 очков за матч. Кого бы ты поставил против него? Тогда четвертый номер был традиционным четвертым номером