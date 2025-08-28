Ожидается, что Гэри Пэйтон II останется в «Голден Стэйт»
«Уорриорз» планируют сохранить Гэри Пэйтона II.
Ожидается, что атакующий защитник Гэри Пэйтон II подпишет новый контракт с «Голден Стэйт», сообщает инсайдер Джейк Фишер.
В прошлом сезоне Пэйтон принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 6,5 очка, 3 подбора и 1,3 передачи за 15 минут на паркете.
«Голден Стэйт» остается единственным клубом, не заключившим ни одной сделки в этом межсезонье из-за неопределенности в ситуации Джонатана Куминги.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
