Ожидается, что Гэри Пэйтон II останется в «Голден Стэйт»

«Уорриорз» планируют сохранить Гэри Пэйтона II.

Ожидается, что атакующий защитник Гэри Пэйтон II подпишет новый контракт с «Голден Стэйт », сообщает инсайдер Джейк Фишер.

В прошлом сезоне Пэйтон принял участие в 62 матчах, набирая в среднем 6,5 очка, 3 подбора и 1,3 передачи за 15 минут на паркете.

«Голден Стэйт» остается единственным клубом, не заключившим ни одной сделки в этом межсезонье из-за неопределенности в ситуации Джонатана Куминги.