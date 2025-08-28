Стеф Карри о претензиях на чемпионство: «Посмотрим. На нашей стороне накопленный опыт»

Стеф Карри готов побороться за титул.

Разыгрывающего «Голден Стэйт» спросили, может ли ядро команды из игроков старше 35 лет привести ее к победе в чемпионате.

«Посмотрим. Думаю, что да. На нашей стороне определенный уровень знания и накопленного опыта.

В последней трети прошлого сезона мы попадали в Топ-3 по защите и нападению. Конечно, нам нужно оставаться здоровыми и хорошо пройти «регулярку». Но мне нравится наша идентичность и фундамент команды. Понимание того, как взаимодействовать друг с другом, которое, я надеюсь, перейдет на следующий сезон.

Этот вопрос будет часто возникать, потому что раньше такие возрастные команды не претендовали на что-то серьезное. Но в этом и заключается замечательный вызов, который стоит перед нами», – заявил Карри.