4

Брэндин Подземски: «Все в команде хотят, чтобы Джонатан Куминга остался в «Голден Стэйт»

Брэндин Подземски очертил отношение к Джонатану Куминге.

Форвард и клуб не могут разрешить вопрос с сотрудничеством, заблокировав межсезонье «Уорриорз».

«Все в команде знают, как бы ни разрешилась ситуация с Кумингой, это не изменит нашего отношения к нему как к игроку и человеку. Мы все хотим, чтобы он остался в «Голден Стэйт».

Пресса всегда старается показать ситуацию в определенном свете и изменить представления людей о ней. Но для меня это ничего не значит», – заявил защитник.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 95.7 The Game
