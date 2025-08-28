Брэндин Подземски: «Все в команде хотят, чтобы Джонатан Куминга остался в «Голден Стэйт»
Брэндин Подземски очертил отношение к Джонатану Куминге.
Форвард и клуб не могут разрешить вопрос с сотрудничеством, заблокировав межсезонье «Уорриорз».
«Все в команде знают, как бы ни разрешилась ситуация с Кумингой, это не изменит нашего отношения к нему как к игроку и человеку. Мы все хотим, чтобы он остался в «Голден Стэйт».
Пресса всегда старается показать ситуацию в определенном свете и изменить представления людей о ней. Но для меня это ничего не значит», – заявил защитник.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Соцсети 95.7 The Game
