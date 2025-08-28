1

Шейн Ларкин о Кенане Сипахи: «У нас в команде появился Стеф Карри»

Шейн Ларкин сравнил Кенана Сипахи со Стефеном Карри.

«Мы спрашивали, куда делся Сипахи, потому что у нас в команде появился Стеф Карри.

Он приложил немало усилий. Он боролся на протяжении всего тренировочного лагеря, выкладывался по полной, много работал над бросками, и вчера показал, что стал очень надежным игроком на этой позиции, совершая такие броски, в которых, возможно, пару лет назад многие бы усомнились.

Так что, надеюсь, он продолжит так же бросать, и это сделает нас еще опаснее», – сказал разыгрывающий сборной Турции.

В стартовом матче Евробаскета против Латвии (93:73) Сипахи набрал 19 очков, реализовав 6 из 6 бросков с игры, включая пять трехочковых.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: Eurohoops
сборная Турции
Шейн Ларкин
Кенан Сипахи
Евробаскет-2025
Материалы по теме
