Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»
Тренер «Клипперс» отметил сильные стороны Била как в нападении, так и в обороне.
«Он стягивает двух-трех игроков и умеет отдавать пасы. В защите он всегда был хорош. Но ему нужно бросать вызов каждый матч.
Если он опекает слабого игрока, то он не так хорош. Но если защищается против реально сильного баскетболиста, то он очень хороший защитник», – отметил Лю.
Брэдли Бил присоединился к «Клипперс» в июле 2025 года после того, как выкупил свой контракт с «Финиксом».
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: NBACentral
