2

Тайрон Лю о Брэдли Биле: «Его защита раскрывается против сильных соперников»

Тренер «Клипперс» отметил сильные стороны Била как в нападении, так и в обороне.

«Он стягивает двух-трех игроков и умеет отдавать пасы. В защите он всегда был хорош. Но ему нужно бросать вызов каждый матч.

Если он опекает слабого игрока, то он не так хорош. Но если защищается против реально сильного баскетболиста, то он очень хороший защитник», – отметил Лю.

Брэдли Бил присоединился к «Клипперс» в июле 2025 года после того, как выкупил свой контракт с «Финиксом».

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3829 голосов
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
