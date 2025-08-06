Брэдли Бил будет играть за «Клипперс» под номером 0

Брэдли Бил уступил 3-й номер Крису Полу.

Новобранец «Клипперс » Брэдли Бил будет выступать в этом сезоне под номером 0.

32-летний атакующий защитник уступил свой традиционный 3-й номер новому партнеру по команде Крису Полу.

«Клипперс» и Бил заключили 2-летнее соглашение на 11 миллионов долларов после того, как защитник завершил процедуру выкупа контракта с «Финиксом».