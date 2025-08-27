Шредер о Вагнере: «Мы выигрываем медали благодаря ему»

Деннис Шредер назвал Франца Вагнера ключевым игроком сборной Германии.

«С тех пор как он пришел в 2022 году, мы выигрываем медали благодаря ему. Франц приносит другую динамику в игру – и на площадке, и за ее пределами.

Сейчас у него за плечами три года игры в НБА. Если бы не травма, он бы уже учувствовал в Матче всех звезд. Нам нужно, чтобы Франц взял на себя роль лидера», – заявил защитник «Сакраменто» и сборной Германии.

Сборная Германии разгромила Черногорию в матче открытия Евробаскета-2025 – 106:76. Франц Вагнер набрал 22 очка и сделал 8 подборов.