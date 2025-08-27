Мэтью Ишбиа: «Мне плевать, что думают так называемые эксперты»

Мэтью Ишбиа раскритиковал инсайдеров ESPN за неуважение к «Финиксу».

Согласно опросу инсайдеров ESPN, «Санз» оказались на третьем месте по вероятности провала в предстоящем сезоне. «Бакс» заняли первое место, за ними следуют «Лейкерс», третье место разделили «Селтикс» и «Санз».

«Мне плевать, что думают так называемые эксперты. Последние два года они считали нас претендентами на титул, но ошиблись. Мы стремимся радовать наших болельщиков, играя отлично как команда и создавая бренд жесткого и цепкого баскетбола», – написал владелец «Финикса » в соцсети X.



