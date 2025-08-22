18

Мэт Ишбиа: «Когда купил «Санз», думал, что мы уже на третьей базе»

Мэт Ишбиа поделился своим видением.

«Сейчас у нас молодежь, которая находится на подъеме, а не на спаде. У нас игроки, которые хотят быть здесь, хотят быть частью нашей культуры. Принимаю критику за то, что не обозначил эту культуру достаточно ясно, когда начал работу с командой, но теперь у нас все четко.

Все игроки в составе понимают, чего мы хотим. Каждый тренер, каждый работник фронт-офиса понимает, что мы трудимся ради фанатом, что мы строим команду, которой они смогут гордиться каждый год.

За пару лет мы пройдем путь «Финикс Меркьюри» (женская НБА) и будем бороться за титул.

Когда я купил «Санз», думал, что мы уже на третьей базе. Теперь я обозначил свое видение. Точно знаю, какие игроки нам нужны, и мы не будем выменивать никого, кто отклоняется от этого образа.

Потребуется пара лет, чтобы все сказали: «Ого, теперь я вижу, о чем он говорит», – поделился владелец «Финикса».

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Arizona Sports
