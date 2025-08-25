Офер Яннай: «Почти заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса, но потом «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч»

Офер Яннай поделился историей о бывшем форварде «Фенербахче».

Найджел Хэйс-Дэвис помог турецкому клубу выиграть «Евролигу» и стал MVP «Финала четырех».

Форвард был близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив».

«Мы были уверены, что заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса. У него были шансы попасть в НБА, и он сказал, что если не получится, он перейдет к нам.

Но «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч.

Он до сих пор немного флиртует с Димитрисом Итудисом по телефону, так что шансы остаются. Если такое случится, мы не просто сыграем против «Панатинаикоса» в финале, но обыграем его на 30 очков», – заявил владелец израильского клуба.