Офер Яннай: «Почти заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса, но потом «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч»
Офер Яннай поделился историей о бывшем форварде «Фенербахче».
Найджел Хэйс-Дэвис помог турецкому клубу выиграть «Евролигу» и стал MVP «Финала четырех».
Форвард был близок к переходу в «Хапоэль Тель-Авив».
«Мы были уверены, что заполучили Найджела Хэйс-Дэвиса. У него были шансы попасть в НБА, и он сказал, что если не получится, он перейдет к нам.
Но «Финикс» дал ему 7,5 миллиона и пообещал 15 минут игрового времени за матч.
Он до сих пор немного флиртует с Димитрисом Итудисом по телефону, так что шансы остаются. Если такое случится, мы не просто сыграем против «Панатинаикоса» в финале, но обыграем его на 30 очков», – заявил владелец израильского клуба.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Basket News
