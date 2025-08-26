Купер Флэгг попал на обложку журнала SLAM

Новичок «Далласа» украсил обложку журнала SLAM.

Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг попал на обложку 258-го номера баскетбольного журнала SLAM.

18-летний форвард был выбран «Далласом » под 1-м номером на драфте 2025 года.