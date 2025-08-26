Купер Флэгг попал на обложку журнала SLAM
Новичок «Далласа» украсил обложку журнала SLAM.
Первый номер драфта НБА-2025 Купер Флэгг попал на обложку 258-го номера баскетбольного журнала SLAM.
18-летний форвард был выбран «Далласом» под 1-м номером на драфте 2025 года.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница журнала SLAM в соцсети X
