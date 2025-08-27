Неэмиаш Кета набрал 23 очка и сделал 18 подборов в победном матче против Чехии

Неэмиаш Кета оформил дабл-дабл в матче открытия Евробаскета-2025.

Дебютировав в крупном международном турнире за сборную Португалии, центровой Неэмиаш Кета набрал 23 очка и сделал 18 подборов, приведя свою команду к победе над Чехией со счетом 62:50.

26-летний центровой «Бостона » реализовал 11 из 15 с игры, включая один трехочковый, за 30 минут. Четыре блок-шота, две передачи и два перехвата обеспечили ему 39 баллов эффективности.