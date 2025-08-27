Неэмиаш Кета набрал 23 очка и сделал 18 подборов в победном матче против Чехии
Неэмиаш Кета оформил дабл-дабл в матче открытия Евробаскета-2025.
Дебютировав в крупном международном турнире за сборную Португалии, центровой Неэмиаш Кета набрал 23 очка и сделал 18 подборов, приведя свою команду к победе над Чехией со счетом 62:50.
26-летний центровой «Бостона» реализовал 11 из 15 с игры, включая один трехочковый, за 30 минут. Четыре блок-шота, две передачи и два перехвата обеспечили ему 39 баллов эффективности.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: официальный сайт Евробаскета-2025
