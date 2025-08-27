Траджан Лэнгдон: «Мы собираемся проявить терпение и дать нашим молодым игрокам возможность развиваться»

Траджан Лэнгдон подчеркнул, что рост молодых игроков важнее спешки с результатом.

«Мы хотим понять, на что способны эти ребята. Важно продолжать подбирать для них игроков, которые помогут им расти и развиваться.

Это то, к чему мы подходим максимально осознанно, хотя иногда это бывает непросто. Конечно, хочется постоянно прибавлять в результатах, но мы отлично понимаем, что для этого нужен подходящий момент.

Думаю, еще слишком рано давить на газ. Поэтому мы постараемся проявить терпение и дадим нашим молодым ребятам возможность развиваться дальше», – отметил президент «Детройта».