Вассилис Спанулис: «Начинаются официальные игры, у Янниса Адетокумбо больше нет ограничений по времени»

Вассилис Спанулис прокомментировал начало Евробаскета.

Основным вопросом к потенциалу сборной Греции оставалась возможность использования главной звезды команды.

«Яннис Адетокумбо сможет играть столько, сколько мне будет нужно. Начинаются официальные игры, и никаких ограничений больше нет.

Первая игра всегда сложная, но я полностью уверен в нашем составе.

Италия – очень хорошая команда. Они давно играют вместе, мы отлично знаем их, а они – нас» – поделился главный тренер.