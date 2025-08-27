Вассилис Спанулис: «Начинаются официальные игры, у Янниса Адетокумбо больше нет ограничений по времени»
Вассилис Спанулис прокомментировал начало Евробаскета.
Основным вопросом к потенциалу сборной Греции оставалась возможность использования главной звезды команды.
«Яннис Адетокумбо сможет играть столько, сколько мне будет нужно. Начинаются официальные игры, и никаких ограничений больше нет.
Первая игра всегда сложная, но я полностью уверен в нашем составе.
Италия – очень хорошая команда. Они давно играют вместе, мы отлично знаем их, а они – нас» – поделился главный тренер.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3644 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости