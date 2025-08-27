Тахуан Эйджи, Томислав Зубчич и Ник Онгенда присоединятся к тренировочному лагерю «Дубая»
«Дубай» просмотрит трех баскетболистов.
Форварды Тахуан Эйджи (США, 27 лет, 206 см) и Томислав Зубчич (Хорватия, 35 лет, 211 см) и центровой Ник Онгенда (24 года, 211 см) приедут на сборы клуба, дебютирующего в Евролиге.
Эйджи отыграл 2 сезона в «Гравлин-Дюнкерке», на его счету 11,2 очка, 5,4 подбора, 2,1 передачи и 1,1 перехвата в прошедшем розыгрыше чемпионата Франции.
Зубчич приедет из «Наполи», где он набирал 10,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи в итальянской лиге.
Онгенда не был выбран на драфте-2023 в НБА, отыграл 1 сезон в лиге развития и переехал в Европу. Прошлый сезон он провел в Польше. В его активе 6,9 очка, 3,9 подбора и 1 передача за 18,4 минуты в среднем в национальном чемпионате.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Дубая»
