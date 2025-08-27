Фото
0

Тахуан Эйджи, Томислав Зубчич и Ник Онгенда присоединятся к тренировочному лагерю «Дубая»

«Дубай» просмотрит трех баскетболистов.

Форварды Тахуан Эйджи (США, 27 лет, 206 см) и Томислав Зубчич (Хорватия, 35 лет, 211 см) и центровой Ник Онгенда (24 года, 211 см) приедут на сборы клуба, дебютирующего в Евролиге.

Эйджи отыграл 2 сезона в «Гравлин-Дюнкерке», на его счету 11,2 очка, 5,4 подбора, 2,1 передачи и 1,1 перехвата в прошедшем розыгрыше чемпионата Франции.

Зубчич приедет из «Наполи», где он набирал 10,3 очка, 4,9 подбора и 1,4 передачи в итальянской лиге.

Онгенда не был выбран на драфте-2023 в НБА, отыграл 1 сезон в лиге развития и переехал в Европу. Прошлый сезон он провел в Польше. В его активе 6,9 очка, 3,9 подбора и 1 передача за 18,4 минуты в среднем в национальном чемпионате.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?3284 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт «Дубая»
Тахуан Эйджи
logoTurkish Airlines EuroLeague
logoТомислав Зубчич
logoДубай
переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Яго дос Сантос покинет «Црвену Звезду»
2вчера, 11:57
Дуэйн Бэйкон: «Провел отличный сезон в России, теперь хорошо себя чувствую и воодушевлен возвращением в Евролигу»
25 августа, 18:26
«Црвена Звезда» рассталась с Неманей Недовичем
25 августа, 17:59Фото
Главные новости
Мэтью Ишбиа: «Мне плевать, что думают так называемые эксперты»
214 минут назад
Кевин Дюрэнт о том, почему ему не удалось попасть в символическую сборную по защите: «Политика играет свою роль»
24 минуты назад
Егор Дёмин: «Хочу постепенно встраиваться в систему, приносить пользу команде и расти как игрок»
36 минут назад
Тайриз Халибертон о прозвище «Халибан»: «Мне очень жаль»
149 минут назад
Франц Вагнер и Деннис Шредер набрали в сумме 43 очка в победном матче против Черногории
сегодня, 15:34
«Лейкерс» проверят Гэйба Винсента и Макси Клебера в тренировочном лагере
сегодня, 15:25
Евробаскет-2025. Групповой этап. Латвия играет с Турцией, Сербия встретится с Эстонией и другие матчи
62сегодня, 15:20Live
Суд в Париже отклонил запрос об освобождении Даниила Касаткина, игроку грозит до 25 лет тюрьмы
24сегодня, 14:11
Джефф Тиг: «Кавай Ленард не лучше Расселла Уэстбрука»
15сегодня, 13:46
Литва установила рекорд Евробаскета по количеству подборов в одном матче – 57
4сегодня, 13:23
Ко всем новостям
Последние новости
Владелец «Сакраменто» посетил матч между Германией и Черногорией
3 минуты назадФото
Деандре Джордан о приветствии с Йокичем: «Брат, это сербская традиция, а ты – чернокожий серб»
9 минут назад
Маркифф Моррис о руководстве «Далласа»: «Мне сразу сказали, что на площадке на меня особо не рассчитывают»
48 минут назад
Траджан Лэнгдон: «Мы собираемся проявить терпение и дать нашим молодым игрокам возможность развиваться»
49 минут назад
Гилберт Аренас о своем аккаунте на OnlyFans: «Я завел аккаунт. Да, я это сделал… Сейчас я женат»
153 минуты назад
Саша Вуячич: «Лука Дончич был «слишком большим» для «Далласа» и идеально подходит «Лейкерс»
54 минуты назад
Джанмарко Поццекко: «У меня есть друг-снайпер – это единственный способ остановить Янниса»
59 минут назад
Защитник сборной Черногории Владимир Михайлович травмировал ногу, наступив на морского ежа
2сегодня, 15:23
Андрей Ватутин: «Скорее состоится встреча со снежным человеком, чем УСК ЦСКА будет достроен»
2сегодня, 15:10
«Даллас» намерен обменять Оливье-Максанса Проспера
сегодня, 14:59