«Все винили Нико Харрисона, который, непонятно как, до сих пор занимает свой пост». Выпускница упомянула обмен Луки Дончича в своей речи

Фанаты «Далласа» все еще не могут смириться с произошедшим.

В соцсетях завирусился ролик с выпускной речью ученицы, в которой она называет день обмена Дончича «худшим за весь год».

«Воспоминания были не только приятными. После Рождества наступил худший день за весь год – 1 февраля. Где-то около полуночи стало известно, что «Даллас» необъяснимым образом обменял нашего любимого Луку Дончича.

Я плакала, все плакали, и некоторые из нас проливали слезы еще спустя пару дней, когда мы были на экскурсии. Все винили Нико Харрисона, который, непонятно как, до сих пор занимает свой пост», – сказала девушка.

«Мэверикс» обменяли Дончича в «Лейкерс» на Энтони Дэвиса, Макса Кристи и пик первого раунда драфта 2029 года. С того момента генеральный менеджер «Мэверикс» Нико Харрисон получил тонну критики от фанатов и жителей Далласа.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: Fadeaway World
