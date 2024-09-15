Ральф Сэмпсон о Боле Боле: «Талант элитного уровня, может поменять свою игру, но это потребует тяжелого труда»

Ральф Сэмпсон прокомментировал потенциал Бола Бола.

«Хотел бы быть в системе «Финикса» сейчас, с их новым комплексом, владельцами и организацией. Потому что они делают все правильно. Посещал их комплекс на днях и думаю, что они готовы громко заявить о себе.

Боб Бол – талант элитного уровня. Играл с его отцом, и у того не было такого таланта. Бол Бол может поменять свою игру, если захочет, но это потребует тяжелой работы. Ему нельзя сбиваться на трехочковый в важные моменты. Нужно найти свою нишу, пробиваться к кольцу, надежно набирать очки. Таким должен быть его путь развития в баскетболе. Для этого нужно несколько лет. Но если он вложит усилия, то будет очень хорош», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.

Бол Бол набирал 5,2 очка и 3,2 подбора за 10,9 минуты в среднем в прошлом сезоне. Этот год станет для центрового шестым в лиге.