Ральф Сэмпсон о Боле Боле: «Талант элитного уровня, может поменять свою игру, но это потребует тяжелого труда»
«Хотел бы быть в системе «Финикса» сейчас, с их новым комплексом, владельцами и организацией. Потому что они делают все правильно. Посещал их комплекс на днях и думаю, что они готовы громко заявить о себе.
Боб Бол – талант элитного уровня. Играл с его отцом, и у того не было такого таланта. Бол Бол может поменять свою игру, если захочет, но это потребует тяжелой работы. Ему нельзя сбиваться на трехочковый в важные моменты. Нужно найти свою нишу, пробиваться к кольцу, надежно набирать очки. Таким должен быть его путь развития в баскетболе. Для этого нужно несколько лет. Но если он вложит усилия, то будет очень хорош», – заключил член Зала славы баскетбола имени Нейсмита.
Бол Бол набирал 5,2 очка и 3,2 подбора за 10,9 минуты в среднем в прошлом сезоне. Этот год станет для центрового шестым в лиге.
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