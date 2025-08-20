Дрю Холидэй: «В «Бостоне» у нас было упражнение, когда ты должен опекать Пэйтона Притчарда по всей площадке»
Дрю Холидэй назвал игрока «Бостона», против которого сложнее всего защищаться.
Бывший разыгрывающий «Селтикс» Дрю Холидэй назвал бывшего партнера по команде, который доставлял ему больше всего проблем на тренировках.
«Наверное, Пэйтон Притчард.
У нас было упражнение, когда ты должен опекать Пэйтона по всей площадке. Он просто безумствовал. Быстрый, великолепно ведет мяч, близко к полу, может оттолкнуть, резко останавливается и бросает. Конечно, тренировки и матчи – это совершенно разные вещи, но Пэйтон крут», – рассказал Холидэй.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Run It Back в соцсети X
