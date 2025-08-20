  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Дрю Холидэй: «В «Бостоне» у нас было упражнение, когда ты должен опекать Пэйтона Притчарда по всей площадке»
2

Дрю Холидэй: «В «Бостоне» у нас было упражнение, когда ты должен опекать Пэйтона Притчарда по всей площадке»

Дрю Холидэй назвал игрока «Бостона», против которого сложнее всего защищаться.

Бывший разыгрывающий «Селтикс» Дрю Холидэй назвал бывшего партнера по команде, который доставлял ему больше всего проблем на тренировках.

«Наверное, Пэйтон Притчард.

У нас было упражнение, когда ты должен опекать Пэйтона по всей площадке. Он просто безумствовал. Быстрый, великолепно ведет мяч, близко к полу, может оттолкнуть, резко останавливается и бросает. Конечно, тренировки и матчи – это совершенно разные вещи, но Пэйтон крут», – рассказал Холидэй.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?1969 голосов
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Run It Back в соцсети X
logoБостон
logoНБА
logoДрю Холидэй
logoПэйтон Притчард
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
25 главных моментов XXI века в НБА
26сегодня, 17:30
Вик Грусбек: «Мы по полной работаем над скорым возвращением в гонку»
сегодня, 05:35
Билл Чисхолм: «Не собираемся приходить к финишу вторыми, нас это не устроит»
2сегодня, 05:25
«Барселона» проявляет интерес к Майлзу Норрису
вчера, 20:28
Главные новости
Женская НБА. «Лос-Анджелес» примет «Даллас»
4 минуты назад
ЧМ-2027. Предквалификация. Хорватия обыграла Данию, Украина была сильнее Словакии и другие результаты
34 минуты назад
Товарищеские матчи. 25 очков и 10 подборов Адетокумбо помогли Греции выиграть у Латвии, Турция победила Литву
537 минут назад
Джейсон Тейтум: «Процесс восстановления утомителен»
45 минут назадВидео
«Он примет этот вызов». Блэйк Гриффин считает, что Яннис Адетокумбо станет MVP сезона-2025/26
59 минут назад
Кристапс Порзингис о Евробаскете: «Накал безумный, но то же самое можно сказать о плей-офф НБА»
сегодня, 18:29
Никола Вучевич: «Генеральный менеджер «Буллс» подтвердил, что слухи об обмене – неправда»
1сегодня, 17:47
Марк Кьюбан: «Шэмс Чарания был моим человеком. Он очень помог нам заполучить Кайри Ирвинга»
1сегодня, 17:35
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/4 финала. Испания справилась с Францией, Словения сыграет с Сербией и другие матчи
сегодня, 17:15Live
Дмитрий Хвостов остался в «Пари НН»
сегодня, 16:56
Ко всем новостям
Последние новости
«Майами» подписал негарантированный контракт с Джамиром Янгом
29 минут назад
Джо Баррер станет главным тренером фарм-клуба «Нового Орлеана»
сегодня, 18:10
«Црвена Звезда» рассталась с Бранко Лазичем после 14 сезонов
сегодня, 16:16
Софи Каннингем в третий раз за сезон оштрафована за критику судей
сегодня, 15:43
Опубликовано видео с тренировки Джонатана Куминги
1сегодня, 15:33Видео
Наталия Фураева о матче ЦСКА против «Црвены Звезды»: «Будет интересно сравнить себя с командой Евролиги»
сегодня, 13:37
Джон Роберсон заменил Хавьера Кастаньеду в сборной Боснии и Герцеговины
сегодня, 13:29
Ален Смаилагич не сыграет за Сербию на Евробаскете-2025
сегодня, 13:20
Эмир Сулейманович подписал контракт с «Уникахой», случайно оказавшись в Малаге на мальчишнике
1сегодня, 12:12
Тэвион Кинси в последний момент отказался от перехода в «Тренто»
сегодня, 12:00