  • Патрик Беверли: «Ролевые игроки – это парни, которые мало забивают, делают грязную работу. Клэй Томпсон? Чувак, он тебе задницу надерет»
Патрик Беверли: «Ролевые игроки – это парни, которые мало забивают, делают грязную работу. Клэй Томпсон? Чувак, он тебе задницу надерет»

Беверли не считает Томпсона «ролевиком».

«Я никогда не рассматривал Клэя Томпсона как ролевого игрока. Ролевые игроки – это парни, которые мало забивают, делают грязную работу. Клэй делает грязную работу, он защищается, он берет на себя второго лучшего игрока соперника, если это легкий форвард или атакующий защитник. Очевидно, они ставили Дрэймонда против лучшего игрока.

На мой взгляд, Клэй упирается в защите, делает все необходимые мелочи. Но если ты набираешь 50, забрасываешь 10 трехочковых – это не то, что делают ролевые игроки. Ролевые игроки должны выходить, приносить тебе 8-12 очков и подставляться в защите... Клэй Томпсон? Чувак, он тебе задницу надерет», – сказал бывший игрок НБА.

Ранее Патрик Беверли заявил, что «Голден Стэйт» взял бы больше титулов, если бы на месте Томпсона был Пол Джордж.

Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: подкаст Патрика Беверли
logoКлэй Томпсон
logoПатрик Беверли
logoНБА
logoГолден Стэйт
