  • Патрик Беверли: «Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов»
Патрик Беверли: «Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов»

Патрик Беверли сравнил Пола Джорджа и Клэя Томпсона.

«Пол Джордж пару лет назад был в числе претендентов на награду MVP.

Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, в одну команду со Стефом Карри, Дрэймондом Грином и Андре Игудалой, я думаю, что «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов», – сказал Беверли в своем подкасте.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
