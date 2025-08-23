Патрик Беверли: «Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов»
Патрик Беверли сравнил Пола Джорджа и Клэя Томпсона.
«Пол Джордж пару лет назад был в числе претендентов на награду MVP.
Если поставить Пола Джорджа на место Клэя Томпсона, в одну команду со Стефом Карри, Дрэймондом Грином и Андре Игудалой, я думаю, что «Голден Стэйт», вероятно, выиграл бы еще больше чемпионатов», – сказал Беверли в своем подкасте.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Патрика Беверли в соцсети X
