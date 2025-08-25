  • Спортс
Чарльз Баркли: «Лучшие моменты Inside the NBA – через 40 минут после матчей. Но на ESPN всегда срочно переключаются на Sports Center»

Чарльз Баркли не уверен в успехе Inside the NBA на новом месте.

В новом сезоне программа будет выходить на канале ESPN.

«Как все это будет происходить? Меня спрашивали об этом уже тысячу раз, но я до сих пор не имею понятия. Я большой фанат ESPN, лучшая спортивная сеть в мире, но когда они освещают матч, им приходится срочно переключаться на Sports Center.

Мы пытаемся понять этот вопрос. Наши лучшие моменты случаются через минут 40 после матча, когда мы уже просто развлекаемся. Не скажут ли нам, что у нас 5-15 минут, после которых придется уйти с эфира? Но сделка уже заключена. После 22 октября мы должны быть готовы. Хоть пока и нет никаких параметров», – поделился сомнениями телеведущий.

По сообщению репортера Джона Льюиса, на первые программы (с 22 октября) предварительно выделены полчаса эфирного времени. В прошлом Inside the NBA отводили час.

Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Awful Announcing
logoЧарльз Баркли
logoНБА
телевидение
