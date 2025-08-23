Кевин Макхэйл: «Баркли был ниже ростом, чем заявлялось официально, но все равно доминировал»

Член Зала славы НБА Кевин Макхэйл высказался о Чарльзе Баркли.

«Когда вы видели Баркли на площадке, то думали, что его рост составлял 203-206 сантиметров.

Но затем вы встречали Чарльза в повседневной одежде и думали о том, что это парень не такой уж и высокий. Его рост составлял не более 198 сантиметров. Но это вообще не мешало доминировать Баркли в игре под кольцом», – сказал Макхэйл.

Баркли стал лучшим подбирающим игроком сезона НБА-86/87 и еще 5 раз за карьеру входил в пятерку лучших по этому показателю.