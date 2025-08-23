2

Кевин Макхэйл: «Баркли был ниже ростом, чем заявлялось официально, но все равно доминировал»

Член Зала славы НБА Кевин Макхэйл высказался о Чарльзе Баркли.

«Когда вы видели Баркли на площадке, то думали, что его рост составлял 203-206 сантиметров.

Но затем вы встречали Чарльза в повседневной одежде и думали о том, что это парень не такой уж и высокий. Его рост составлял не более 198 сантиметров. Но это вообще не мешало доминировать Баркли в игре под кольцом», – сказал Макхэйл.

Баркли стал лучшим подбирающим игроком сезона НБА-86/87 и еще 5 раз за карьеру входил в пятерку лучших по этому показателю.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?744 голоса
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Basketballnetwork
logoЧарльз Баркли
logoНБА
logoКевин Макхэйл
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Он всегда демонстрировал высочайший профессионализм». Ричард Джефферсон назвал Карла Мэлоуна лучшим игроком без титула, предпочтя его Чарльзу Баркли
85 августа, 04:53
Чарльз Баркли: «В какой-то момент я сошел с ума из-за азартных игр. Выигрывал миллион долларов раз 10, но проигрывал – раз 30»
530 июля, 19:32
Павелски выиграл турнир по гольфу среди знаменитостей и 150 тысяч долларов призовых. Стеф Карри занял 5-е место, Оши – 32-е, Мэттью Ткачак – 36-е, Чарльз Баркли – 69-е
614 июля, 05:30
Главные новости
Женская НБА. 36 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Вашингтон», «Атланта» выиграла у «Нью-Йорка» и другие матчи
вчера, 21:19Live
Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025
вчера, 20:42
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Испания выиграла у Словении и завоевала титул чемпиона Европы
вчера, 20:37
Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»
вчера, 20:05
Товарищеские матчи. 29 очков Франца Вагнера помогли Германии обыграть Испанию, Турция была сильнее Черногории
вчера, 19:58
Кендрик Перкинс: «Как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм»
вчера, 19:50
Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025
вчера, 19:44
«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
вчера, 19:19Фото
«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете
2вчера, 19:05
Дэмион Ли стал игроком «Ирони Нес-Циона»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
вчера, 18:37
Хуан Эрнангомес: «Мы не обеспокоены низким местом Испании в рейтинге команд Евробаскета»
1вчера, 18:12
Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
вчера, 17:14
Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
1вчера, 17:11
Энтони Эдвардс попытался произнести свое китайское имя
вчера, 16:51Видео
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
2вчера, 16:49
Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
вчера, 16:27
Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»
вчера, 15:55
Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
2вчера, 15:48
Санти Альдама о Йокиче: «Он – смесь Янниса и Дончича»
вчера, 15:14