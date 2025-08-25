Пабло Ласо: «Быть кандидатом на место во главе сборной Испании – награда за мою карьеру и достижения»
Пабло Ласо прокомментировал возможное назначение.
57-летний специалист завершил работу с «Басконией» после неудачного сезона. Его называют одним из претендентов на позицию главного тренера испанской сборной, которая освободится после Евробаскета-2025.
«Такую возможность никогда нельзя исключать. То, что меня считают кандидатом на эту роль, уже является наградой за мою карьеру и достижения.
Серджо Скариоло провел блестящую работу, ему повезло посотрудничать с рядом великих игроков, некоторые из которых стали таковыми благодаря его же восхитительной работе в клубах», – прокомментировал слухи Ласо.
Испанский тренер дважды выигрывал Евролигу, 6 раз – чемпионат Испании и 1 раз – Германии.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2075 голосов
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Eurohoops
