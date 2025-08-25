Греция поднялась на 4-е место (+4) в обновленном рейтинге сборных Евробаскета-2025 по версии ФИБА
ФИБА обновила рейтинг европейских сборных.
Греция вошла в Топ-4, поднявшись на 4 строчки после уверенного выступления в последних матчах подготовительного этапа. Испания вернулась в Топ-10.
Лидеры – Сербия, Германия и Франция – остались прежними.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?2074 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: Официальный сайт ФИБА
