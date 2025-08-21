Инсайдер Джейк Фишер: «Рик Карлайл – один из самых влиятельных тренеров НБА в вопросах формирования состава»
Рик Карлайл считается одним из самых влиятельных главных тренеров в НБА.
«Насколько я понимаю, негласно Рик Карлайл – один из самых активных тренеров в лиге, если говорить о влиянии на состав.
В лиге известно, что Карлайл оказал огромное влияние на формирование состава «Пэйсерс» и общую оценку талантов – только на формирование состава, поиск игроков и оценку драфта», – отметил инсайдер Джейк Фишер.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Bleacher Report
