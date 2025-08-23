Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»

Главный тренер испанцев подвел итоги товарищеского матча.

Сборная Испании завершила подготовку к Евробаскету поражением от Германии со счетом 78:95 в Кельне. Матч оставил неоднозначное впечатление у тренера действующих чемпионов Европы Серджо Скариоло.

«Шредер и Вагнер – две мировые суперзвезды. Когда Деннис забивает такие трехочковые, сложно что-либо поделать. Нам необходимо улучшить игру в защите.

Есть и позитивные моменты, которые мы можем использовать дальше. У команды еще есть четыре тренировочных дня до начала чемпионата Европы, чтобы продолжить доработку деталей. Сейчас приоритетом является физическое восстановление некоторых игроков, чтобы они могли прийти в свою оптимальную форму.

Команды Германии, Франции, Сербии и даже Греции обладают особым талантом и физическими возможностями, что ставит их на ступень выше всех остальных участников турнира. Тем не менее, у Испании есть потенциал для роста уровня игры, мы способны бороться», – заявил Скариоло.