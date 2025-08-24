Тайриз Халибертон: «Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%»

Звездный защитник «Индианы» не хочет спешить с возврщением на площадку.

«Я, конечно, хочу быть в порядке уже завтра, но понимаю, что это требует времени. Команда уже объявила, что я не сыграю в этом сезоне, так что я никуда не тороплюсь. Главное – восстановиться на 100%, не обязательно как можно быстрее. Не хочу возвращаться, будучи готовым на 85-90%. Хочу вернуться на все 100, так что просто не спешу», – сказал Халибертон .

Лидер «Пэйсерс» заработал разрыв ахилла в первой четверти 7-й игры финала НБА против «Оклахомы». «Пэйсерс» в итоге проиграли решающий матч, уступив в своей первой за 25 лет финальной серии.