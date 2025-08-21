«Последний матч Джордана в форме «Буллс». Пол Пирс считает 6-й матч финала 1998 года величайшим в истории НБА
Пол Пирс назвал величайший матч в истории НБА.
«Для меня величайшим матчем был матч Джордана против «Юты», когда он забросил победный мяч против Брайона Расселла.
Для меня это был величайший матч всех времен. Это был последний матч Джордана в форме «Буллс». Потом он успокоился и ушел в «Вашингтон», – сказал чемпион НБА 2008 года.
Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3179 голосов
Рэя Аллена
Кавая Ленарда
Кайри Ирвинга
Дерека Фишера
Какой-то другой
