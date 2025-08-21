«Последний матч Джордана в форме «Буллс». Пол Пирс считает 6-й матч финала 1998 года величайшим в истории НБА

Пол Пирс назвал величайший матч в истории НБА.

«Для меня величайшим матчем был матч Джордана против «Юты», когда он забросил победный мяч против Брайона Расселла .

Для меня это был величайший матч всех времен. Это был последний матч Джордана в форме «Буллс». Потом он успокоился и ушел в «Вашингтон», – сказал чемпион НБА 2008 года.