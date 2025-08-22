  • Спортс
  • Баскетбол
  • Новости
  • Санти Альдама попал в окончательную заявку Испании на Евробаскет-2025, Альберто Диас пропустит турнир
3

Санти Альдама попал в окончательную заявку Испании на Евробаскет-2025, Альберто Диас пропустит турнир

Тренерский штаб испанцев определился с составом на грядущий чемпионат Европы.

Главному тренеру Серджо Скариоло пришлось пойти на серьезные изменения в составе из-за множественных травм игроков.

Альберто Диас официально выбыл из строя. Скариоло подтвердил эту новость после минимального поражения от Германии со счетом 105:106, заявив, что Диас «не успеет восстановиться» к турниру.

Вместе с ним из состава также были исключены Лукас Лангарита, Исаак Ногес, Гильем Феррандо и Альваро Карденас.

В окончательный сборной Испании попали 12 баскетболистов: 

  • Серхио Де Ларреа («Валенсия»)

  • Марио Сен-Супери (университет Гонзага)

  • Дарио Брисуэла («Барселона»)

  • Хабьер Лопес-Аростеги («Валенсия»)

  • Хосеп Пуэрто («Валенсия»)

  • Санти Юста («Сарагоса»)

  • Хоэль Парра («Барселона»)

  • Хуан Эрнангомес («Панатинаикос»)

  • Гильермо Эрнангомес («Барселона»)

  • Хайме Прадилья («Валенсия»)

  • Янкуба Сима («Валенсия»)

  • Санти Альдама («Мемфис»)

Испания начнет групповой этап на Кипре, где сыграет с Грузией, Боснией и Герцеговиной, Кипром, Италией и Грецией. Испанцы проиграли 5 из 6 подготовительных матчей, одержав победу лишь в игре с Чехией.

Какой бросок для вас важнейший в XXI веке?3461 голос
Рэя АлленаРэй Аллен
Кавая ЛенардаКавай Ленард
Кайри ИрвингаКайри Ирвинг
Дерека ФишераДерек Фишер
Какой-то другойКевин Дюрэнт
Опубликовал: Сергей Белозерцев
Источник: официальный сайт ФИБА
logoсборная Испании
Янкуба Сима
logoГильермо Эрнангомес
Хоэль Парра
logoСерджо Скариоло
Серхио Де Ларреа
Дарио Брисуэла
logoХуан Эрнангомес
Хабьер Лопес-Аростеги
Хосеп Пуэрто
Хайме Прадилья
Марио Сен-Супери
logoЕвробаскет-2025
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
24 очка, 10 передач и ключевой бросок Денниса Шредера помогли Германии одолеть Испанию в овертайме
1сегодня, 05:31Видео
Хуан Эрнангомес: «Нашим разыгрывающим 19 и 20 лет. Мы будем сражаться, но победы случаются не каждый раз»
20 августа, 10:30
Альберто Абальде пропустит Евробаскет-2025 из-за травмы
317 августа, 18:14
Главные новости
Василие Мицич о своей готовности: «От меня потребуется 99%. Посмотрим»
1 минуту назад
Светислав Пешич: «Словения забрала слишком много подборов в начале. Надо избегать эйфории»
15 минут назад
Участие Филипа Петрушева и Василие Мицича в Евробаскете пока под вопросом
125 минут назад
Малик Бизли не является целью расследования мошенничества на ставках и сможет продолжить выступление в НБА
2сегодня, 13:28
ЧЕ-2025. Девушки (U16). 1/2 финала. Испания встретится с Латвией, Словения сыграет с Германией
сегодня, 13:05Live
«Меня начинает трясти от одной мысли об этом». Том Тибодо устроил «Чикаго» 4-часовую тренировку по прилете в Бразилию
6сегодня, 12:15
Карл-Энтони Таунс выписал детям 13 блок-шотов
10сегодня, 11:15Видео
19 очков и 13 подборов Эйжи Уилсон помогли «Лас-Вегасу» разгромить «Финикс» и продлить победную серию до 9 игр
1сегодня, 10:26Видео
Майкл Портер: «Лейкерс» я всегда нахлобучивал»
11сегодня, 08:51
Никола Йович о 18 очках в матче со Словенией: «Хотел показать Споэльстре, что в следующем сезоне стану еще лучше»
2сегодня, 07:59
Ко всем новостям
Последние новости
Томаш Саторански пропустит Евробаскет из-за проблем со спиной, Вит Крейчи – лидер финального состава сборной Чехии
40 минут назад
«Партизан» официально расстался с Айзейей Майком
сегодня, 13:47Фото
Акилле Полонара вернется в «Динамо Сассари» после лечения от миелоидного лейкоза
сегодня, 13:40Фото
Товарищеские матчи. Греция сыграет с Италией и другие матчи
сегодня, 12:15
Александер Секулич о поражении от Сербии: «Возможно, Луке придется немного смириться с тем, что качество здесь тоже имеет значение»
сегодня, 11:39
Девон Акун-Перселл покинул УНИКС
1сегодня, 10:57
«Барселона» подписала Майлза Норриса
сегодня, 10:45
Женская НБА побила рекорд посещаемости за один сезон
сегодня, 09:29
Никола Йокич поцеловал Луку Дончича в щеку после игры
11вчера, 20:46Видео
Вадим Воронцов: «Серхио Родригес – по-прежнему моя ролевая модель»
вчера, 19:07