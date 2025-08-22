Санти Альдама попал в окончательную заявку Испании на Евробаскет-2025, Альберто Диас пропустит турнир

Тренерский штаб испанцев определился с составом на грядущий чемпионат Европы.

Главному тренеру Серджо Скариоло пришлось пойти на серьезные изменения в составе из-за множественных травм игроков.

Альберто Диас официально выбыл из строя. Скариоло подтвердил эту новость после минимального поражения от Германии со счетом 105:106, заявив, что Диас «не успеет восстановиться» к турниру.

Вместе с ним из состава также были исключены Лукас Лангарита, Исаак Ногес, Гильем Феррандо и Альваро Карденас.

В окончательный сборной Испании попали 12 баскетболистов:

Серхио Де Ларреа («Валенсия»)

Марио Сен-Супери (университет Гонзага)

Дарио Брисуэла («Барселона»)

Хабьер Лопес-Аростеги («Валенсия»)

Хосеп Пуэрто («Валенсия»)

Санти Юста («Сарагоса»)

Хоэль Парра («Барселона»)

Хуан Эрнангомес («Панатинаикос»)

Гильермо Эрнангомес («Барселона»)

Хайме Прадилья («Валенсия»)

Янкуба Сима («Валенсия»)

Санти Альдама («Мемфис»)

Испания начнет групповой этап на Кипре, где сыграет с Грузией, Боснией и Герцеговиной, Кипром, Италией и Грецией. Испанцы проиграли 5 из 6 подготовительных матчей, одержав победу лишь в игре с Чехией.