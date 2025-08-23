«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете

Мадридский клуб заблокировал участие травмированного баскетболиста в турнире.

Защитник сборной Германии Дэвид Крэмер получил мышечную травму в ходе подготовительного периода к чемпионату Европы.

По сообщению федерации баскетбола Германии, после переговоров между врачом сборной и медицинской бригадой «Реала» Крэмеру не было предоставлено разрешение от испанского клуба на участие в турнире.

«Это тяжелый удар для нас. Дэвид должен был стать важной частью команды. Теперь нам нужно как можно лучше компенсировать его отсутствие. Конечно, мне очень жаль его еще и лично, Дэвид заслужил сыграть на Евробаскете», – сказал главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру.

Крэмер, подписавший контракт с «Реалом» в начале летнего межсезонья, во время отборочных матчей к чемпионату Европы набирал в среднем 15,5 очка и делал 4,2 подбора.