«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете
Мадридский клуб заблокировал участие травмированного баскетболиста в турнире.
Защитник сборной Германии Дэвид Крэмер получил мышечную травму в ходе подготовительного периода к чемпионату Европы.
По сообщению федерации баскетбола Германии, после переговоров между врачом сборной и медицинской бригадой «Реала» Крэмеру не было предоставлено разрешение от испанского клуба на участие в турнире.
«Это тяжелый удар для нас. Дэвид должен был стать важной частью команды. Теперь нам нужно как можно лучше компенсировать его отсутствие. Конечно, мне очень жаль его еще и лично, Дэвид заслужил сыграть на Евробаскете», – сказал главный тренер сборной Германии Алекс Мумбру.
Крэмер, подписавший контракт с «Реалом» в начале летнего межсезонья, во время отборочных матчей к чемпионату Европы набирал в среднем 15,5 очка и делал 4,2 подбора.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?1031 голос
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Eurohoops
