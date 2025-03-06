«Реал» близок к подписанию Дэвида Крэмера

Дэвид Крэмер может скоро оказаться в «Реале».

Немецкий защитник (28 лет, 196 см) проводит успешный сезон в «Тенерифе» и вызывает интерес у нескольких команд. По информации источника, Крэмер находится на заключительной стадии переговоров с мадридским клубом.

На его счету в этом чемпионате Испании 12,5 очка и 2,2 подбора за 19,5 минуты в среднем при 43,1% реализации трехочковых бросков.