Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
Центровой обратился к фанатам «Панатинаикоса».
«Этот сезон будет эпическим! Я буду много данковать, а вы – яростно поддерживать меня и команду. Давайте сделаем нечто особенное. Покупайте билеты прямо сейчас», – сказал Холмс.
Американец подписал двухлетний контракт с «Панатинаикосом» текущим летом после 10 сезонов в НБА.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?744 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Superbasket
