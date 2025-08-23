Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»

Центровой обратился к фанатам «Панатинаикоса».

«Этот сезон будет эпическим! Я буду много данковать, а вы – яростно поддерживать меня и команду. Давайте сделаем нечто особенное. Покупайте билеты прямо сейчас», – сказал Холмс.

Американец подписал двухлетний контракт с «Панатинаикосом» текущим летом после 10 сезонов в НБА.