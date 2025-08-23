2

Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025

Финляндия огласила состав на Евробаскет-2025.

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови назвал 12 игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы.

Состав сборной Финляндии:

  • Якоб Грандисон

  • Андре Густавсон

  • Микаэль Янтунен

  • Миро Литтл

  • Александер Мадсен

  • Лаури Маркканен

  • Эдон Максхуни

  • Мийкка Мууринен

  • Оливье Нкамуа

  • Сасу Салин

  • Илари Сеппяля

  • Элиас Валтонен

Финны примут группу B в Тампере, где сыграют против сборных Германии, Литвы, Черногории, Великобритании и Швеции.

Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Talkbasket
