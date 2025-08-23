Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
Финляндия огласила состав на Евробаскет-2025.
Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови назвал 12 игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы.
Состав сборной Финляндии:
Якоб Грандисон
Андре Густавсон
Микаэль Янтунен
Миро Литтл
Александер Мадсен
Лаури Маркканен
Эдон Максхуни
Мийкка Мууринен
Оливье Нкамуа
Сасу Салин
Илари Сеппяля
Элиас Валтонен
Финны примут группу B в Тампере, где сыграют против сборных Германии, Литвы, Черногории, Великобритании и Швеции.
Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?742 голоса
Сербия
Германия
Франция
Литва
Турция
Греция
Кто-то другой
Опубликовал: Александр Кончев
Источник: Talkbasket
