Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025

Финляндия огласила состав на Евробаскет-2025.

Главный тренер сборной Финляндии Ласси Туови назвал 12 игроков, которые примут участие в предстоящем чемпионате Европы.

Состав сборной Финляндии:

Якоб Грандисон

Андре Густавсон

Микаэль Янтунен

Миро Литтл

Александер Мадсен

Лаури Маркканен

Эдон Максхуни

Мийкка Мууринен

Оливье Нкамуа

Сасу Салин

Илари Сеппяля

Элиас Валтонен

Финны примут группу B в Тампере, где сыграют против сборных Германии, Литвы, Черногории, Великобритании и Швеции.