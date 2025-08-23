4

Кендрик Перкинс: «После завершения карьеры провел в депрессии около полутора лет»

Перкинс рассказал, что после завершения карьеры боролся с депрессией больше года.

«Я знаю, как тяжело уходить, когда уходишь не на своих условиях. Когда уходишь, потому что чертов телефон перестал звонить. Это самое тяжелое, что может быть. Я провел в депрессии около полутора лет, но когда наконец уходишь из спорта и объявляешь о завершении карьеры, это невероятно тяжело.

Мой телефон не звонил. Чертов агент спрашивал: «Что ты собираешься делать?» Я такой: «Черт, я хочу попробовать стать помощником тренера». Я пришел на комбайн, получил пару предложений, и вот я здесь. Но это непросто.

Это вгоняет в депрессию. Я не хотел выходить на улицу. Знаете почему? Я не хотел идти туда, где люди спрашивали бы: «О, Перк, с кем ты сейчас?» А я бы отвечал: «Ни с кем. Я просто тренируюсь, жду звонка“. Я не хотел отвечать на эти вопросы», – рассказал бывший игрок НБА, ныне эксперт ESPN.

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: YouTube-канал Road Trippin'
