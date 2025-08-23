Шон Кемп получил 30 дней домашнего ареста за стрельбу в 2023 году

Бывший игрок НБА осужден за нападение на парковке торгового центра.

Бывшая звезда НБА Шон Кемп приговорен к 30 дням домашнего ареста за стрельбу по двум мужчинам, находившимся в автомобиле на парковке торгового центра штата Вашингтон. Инцидент произошел в 2023 году.

Кемп также будет в течение года находиться под надзором правоохранительных органов и проведет 240 часов, занимаясь общественными работами.

Прокуроры рекомендовали приговорить шестикратного участника Матча всех звезд к девяти месяцам тюремного заключения, но судья постановил, что обстоятельства дела заслуживают смягчения вердикта.

Кемп заявил, что действовал в целях самообороны, и согласился сотрудничать со следствием.

Двое мужчин, в которых стрелял Кемп, украли его грузовик, мобильный телефон и другие ценные вещи. Шон отследил похитителей при помощи геолокатора на телефоне и вступил в конфликт, который перерос в стрельбу.