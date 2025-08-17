Себастьяна Телфэйра в тюрьме кормят гамбургерами, хот-догами и чизстейками

Стало известно меню Себастьяна Телфэйра в тюрьме.

Бывший игрок НБА начал отбывать шестимесячный тюремный срок за нарушение условий условно-досрочного освобождения по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения.

TMZ Sports опубликовал тюремное меню Телфэйра в первые дни отбывания наказания.

На обед баскетболист обычно ест гамбургеры с картофелем фри, курицу со сладким картофелем, рыбу с рисом и яйца. На ужин в первую неделю Телфэйр мог выбирать из пасты, фрикаделек, хот-догов, куриных чизстейков, мясного рулета и многого другого.

На следующей неделе ему будут доступны такие блюда, как картофель фри с чили и сыром, сэндвичи с куриной грудкой, свиная итальянская колбаса и паста «Альфредо» с курицей.