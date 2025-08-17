Себастьяна Телфэйра в тюрьме кормят гамбургерами, хот-догами и чизстейками
Стало известно меню Себастьяна Телфэйра в тюрьме.
Бывший игрок НБА начал отбывать шестимесячный тюремный срок за нарушение условий условно-досрочного освобождения по делу о мошенничестве в сфере здравоохранения.
TMZ Sports опубликовал тюремное меню Телфэйра в первые дни отбывания наказания.
На обед баскетболист обычно ест гамбургеры с картофелем фри, курицу со сладким картофелем, рыбу с рисом и яйца. На ужин в первую неделю Телфэйр мог выбирать из пасты, фрикаделек, хот-догов, куриных чизстейков, мясного рулета и многого другого.
На следующей неделе ему будут доступны такие блюда, как картофель фри с чили и сыром, сэндвичи с куриной грудкой, свиная итальянская колбаса и паста «Альфредо» с курицей.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: TMZ Sports
