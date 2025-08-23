«Миннесота» планирует подписать новый контракт с Боунсом Хайлэндом

«Миннесота» намерена сохранить Боунса Хайлэнда.

«Тимбервулвз» планируют заключить новое соглашение с разыгрывающим защитником Боунсом Хайлэндом (24 года, 188 см), сообщает журналист The People’s Insider Джейк Фишер.

В феврале Хайлэнд подписал двусторонний контракт с «Вулвс» после отчисления из «Атланты», в которой он оказался в результате сделки по переходу Богдана Богдановича в «Клипперс».

Тим Коннелли, нынешний руководитель «Миннесоты», был генменеджером «Денвера», когда «Наггетс» выбрали Хайленда под 26-м пиком на драфте 2021 года.

В прошлом сезоне Хайленд сыграл 24 матча за «Клипперс» и «Тимбервулвс», в среднем набирая 6,2 очка, 1 подбор и 1,3 передачи за 9,9 минуты.