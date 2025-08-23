0

«Миннесота» планирует подписать новый контракт с Боунсом Хайлэндом

«Миннесота» намерена сохранить Боунса Хайлэнда.

«Тимбервулвз» планируют заключить новое соглашение с разыгрывающим защитником Боунсом Хайлэндом (24 года, 188 см), сообщает журналист The People’s Insider Джейк Фишер.

В феврале Хайлэнд подписал двусторонний контракт с «Вулвс» после отчисления из «Атланты», в которой он оказался в результате сделки по переходу Богдана Богдановича в «Клипперс».

Тим Коннелли, нынешний руководитель «Миннесоты», был генменеджером «Денвера», когда «Наггетс» выбрали Хайленда под 26-м пиком на драфте 2021 года. 

В прошлом сезоне Хайленд сыграл 24 матча за «Клипперс» и «Тимбервулвс», в среднем набирая 6,2 очка, 1 подбор и 1,3 передачи за 9,9 минуты.

Кто станет чемпионом Евробаскета-2025?741 голос
Сербиясборная Сербии
Германиясборная Германии
Франциясборная Франции
Литвасборная Литвы
Турциясборная Турции
Грециячемпионат Греции
Кто-то другойсборная Италии по баскетболу
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Stein Line
logoМиннесота
logoНБА
возможные переходы
logoБоунс Хайлэнд
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Кевин Гарнетт был лучше Кобе и Данкана. Но его карьера прошла в тени обоих
7021 августа, 17:15
Гилберт Аренас: «Бывшая подруга Энтони Эдвардса – это кандалы, которые не позволят ему просто так стать лицом лиги, придется отдать 10-20 миллионов»
1420 августа, 08:45
«Миннесота» расторгла контракт с Джесси Эдвардсом
217 августа, 17:47
«Миннесота» не запрещала Донте Дивинченцо участвовать в Евробаскете
17 августа, 06:04
Главные новости
Женская НБА. 36 очков и 13 подборов Уилсон помогли «Лас-Вегасу» победить «Вашингтон», «Атланта» выиграла у «Нью-Йорка» и другие матчи
вчера, 21:19Live
Деннис Шредер, Франц Вагнер и Даниэль Тайс – в заявке сборной Германии на Евробаскет-2025
вчера, 20:42
ЧЕ-2025. Девушки (U16). Финал. Испания выиграла у Словении и завоевала титул чемпиона Европы
вчера, 20:37
Серджо Скариоло: «У сборной Германии больше таланта, чем у Испании»
вчера, 20:05
Товарищеские матчи. 29 очков Франца Вагнера помогли Германии обыграть Испанию, Турция была сильнее Черногории
вчера, 19:58
Кендрик Перкинс: «Как только мы видели лучшую версию Джона Уолла, у него возникали проблемы из-за травм»
вчера, 19:50
Йонас Валанчюнас и Рокас Йокубайтис – в составе сборной Литвы на Евробаскет-2025
вчера, 19:44
«Оклахома» представила форму «City Edition» на сезон-2025/26
вчера, 19:19Фото
«Реал» запретил Дэвиду Крэмеру участвовать в Евробаскете
1вчера, 19:05
Дэмион Ли стал игроком «Ирони Нес-Циона»
вчера, 18:59
Ко всем новостям
Последние новости
Яннис Адетокумбо подарил свои кроссовки всем членам сборной Греции
вчера, 18:37
Хуан Эрнангомес: «Мы не обеспокоены низким местом Испании в рейтинге команд Евробаскета»
1вчера, 18:12
Кевин Макхэйл: «Баркли был ниже ростом, чем заявлялось официально, но все равно доминировал»
2вчера, 17:27
Тайриз Халибертон: «Просто возможность ходить – это сейчас как маленькая победа»
вчера, 17:14
Эргин Атаман: «Цель сборной Турции на Евробаскете – медаль»
1вчера, 17:11
Энтони Эдвардс попытался произнести свое китайское имя
вчера, 16:51Видео
Симоне Фонтеккьо молодым игрокам: «Езжайте за рубеж»
2вчера, 16:49
Ришон Холмс болельщикам «Панатинаикоса»: «Я буду данковать, а вы – неистовствовать»
вчера, 16:27
Димитрис Яннакопулос: «Пао» продлит контракт с Диносом Митоглу на пять лет»
вчера, 15:55
Лаури Маркканен вошел в состав сборной Финляндии на Евробаскет-2025
2вчера, 15:48