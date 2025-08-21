Билл Чисхолм: «Достижения Вика Грусбека и его команды впечатляют, это довольно высокая планка»
Билл Чисхолм заявил, что Вик Грусбек установил высокую планку в «Бостоне».
«Я в восторге и, как болельщик, благодарен за эту возможность, а также Вику и его команде, потому что их достижения впечатляют, и это довольно высокая планка. Поэтому я чувствую давление.
Повседневная работа здесь такая же, как и всегда. Мы с Виком рука об руку возглавляем «Селтикс», – сказал новый владелец «Бостона».
Чисхолм во вторник официально вступил в должность главного управляющего «Бостона», после того как его инвестиционная группа завершила сделку по покупке клуба у семьи Граусбек за 6,1 миллиарда долларов.
Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: The Boston Globe
