Дуэйн Уэйд об Эрике Споэльстре: «В плей-офф он буквально подписывал с нами контракты на определенные роли»

Дуэйн Уэйд рассказал о необычном методе Споэльстреы по распределению ролей.

«Спо был великолепен в том, что в период плей-офф он четко определял роли. Мы буквально подписывали контракты на плей-офф. Каждый игрок должен был встать и подписать контракт перед всей командой.

Но роль определял не мы, а тренер. Точнее, наша игра в регулярном сезоне определяла, какую роль каждый будет играть. И тренер, посмотрев все игры, объяснял каждому, что от него требуется.

Кому то он говорил: «Просто хочу, чтобы ты выкладывался на тренировках, но не факт, что ты будешь играть». Но он был очень конкретен.

Так и должно быть: если выражаться неопределенно, люди начинают трактовать по-своему», – заявил Уэйд .