Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии

Американский разыгрывающий «Клужа» будет выступать за сборную Румынии.

Дарон Расселл завершил процесс натурализации и теперь имеет право выступать за национальную команду Румынии.

27-летний баскетболист намерен помочь сборной отобраться на чемпионат мира-2027. Следующие матчи квалификации пройдут против Греции в Афинах и Черногории дома.

Профессиональную карьеру Расселл начал в черногорском клубе «Морнар Бар», после чего выступал за турецкие «Галатасарай», «Манису» и «Каршияку», прежде чем присоединиться к румынскому «Клужу ».