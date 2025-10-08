Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
Американский разыгрывающий «Клужа» будет выступать за сборную Румынии.
Дарон Расселл завершил процесс натурализации и теперь имеет право выступать за национальную команду Румынии.
27-летний баскетболист намерен помочь сборной отобраться на чемпионат мира-2027. Следующие матчи квалификации пройдут против Греции в Афинах и Черногории дома.
Профессиональную карьеру Расселл начал в черногорском клубе «Морнар Бар», после чего выступал за турецкие «Галатасарай», «Манису» и «Каршияку», прежде чем присоединиться к румынскому «Клужу».
