Генеральные менеджеры НБА считают, что «Атланта» провела лучшее межсезонье
Руководители НБА назвали команды, которые лучше всех поработали в межсезонье.
НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров. Функционеры оценили итоги межсезонья.
Какая команда совершила лучшие сделки в это межсезонье?
1. «Атланта» – 53%
2. «Хьюстон» – 27%
3. «Денвер» – 10%
4. «Орландо» – 7%
5. «Бостон» – 3%
В прошлом году: «Оклахома» – 37%
Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?
1. Кевин Дюрэнт, «Хьюстон» – 73%
2. Десмонд Бэйн, «Орландо» – 17%
Также получили голоса: Купер Флэгг «Даллас», Дрю Холидэй «Портленд», Майлз Тернер «Милуоки».
В прошлом году: Пол Джордж – 60%
Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
