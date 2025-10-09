0

Генеральные менеджеры НБА считают, что «Атланта» провела лучшее межсезонье

Руководители НБА назвали команды, которые лучше всех поработали в межсезонье.

НБА представила результаты ежегодного опроса генеральных менеджеров. Функционеры оценили итоги межсезонья.

Какая команда совершила лучшие сделки в это межсезонье?

1. «Атланта» – 53%

2. «Хьюстон» – 27%

3. «Денвер» – 10%

4. «Орландо» – 7%

5. «Бостон» – 3%

В прошлом году: «Оклахома» – 37%

Приобретение какого игрока окажет наибольшее влияние?

1. Кевин Дюрэнт, «Хьюстон» – 73%

2. Десмонд Бэйн, «Орландо» – 17%

Также получили голоса: Купер Флэгг «Даллас», Дрю Холидэй «Портленд», Майлз Тернер «Милуоки».

В прошлом году: Пол Джордж – 60%

Опубликовал: opimakh.ilya
Источник: официальный сайт НБА
logoАтланта
logoДрю Холидэй
logoНБА
logoКупер Флэгг
logoМайлз Тернер
logoКевин Дюрэнт
logoДенвер
logoХьюстон
logoДесмонд Бэйн
logoБостон
logoОрландо
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости баскетбола в любимой соцсети
Материалы по теме
4 команды преодолеют планку в 50 побед в сезоне по ежегодному прогнозу ESPN
45сегодня, 07:24
В обновленном составе «Атланты» 13 игроков ростом 203 см и более
136 октября, 06:26
Кристапс Порзингис: «Вошел в ритм и набрал форму на Евробаскете. Чувствую себя фантастически хорошо»
2 октября, 07:55
Главные новости
Леброн Джеймс пропустит 3-4 недели
110 минут назад
Пол Пирс арестован по подозрению в вождении в нетрезвом виде
217 минут назад
НБА. Предсезонные матчи. «Милуоки» сыграет с «Детройтом», «Нью-Йорк» встретится с «Миннесотой» и другие матчи
18 минут назад
Евролига. 30 очков и бросок под сирену Кендрика Нанна помогли «Панатинаикосу» обыграть «Басконию», «Реал» победил «Виллербан» и другие результаты
35 минут назад
Дуэйн Уэйд об Эрике Споэльстре: «В плей-офф он буквально подписывал с нами контракты на определенные роли»
46 минут назад
Брайан Уиндхорст: «Вся лига готовится к последнему сезону Янниса в «Милуоки»
3сегодня, 20:04
Лука Дончич о дриблинге Кайри Ирвинга: «Этому нельзя научиться»
2сегодня, 19:33
Джейсон Тейтум снова забивает сверху
10сегодня, 19:11Видео
Генеральные менеджеры НБА считают Йокича главным претендентом на MVP, а «Оклахому» фаворитом в борьбе за чемпионство
сегодня, 18:38
Единая лига ВТБ. 23 очка Эдвардса помогли «Автодору» обыграть «Енисей», МБА-МАИ разгромил «Пари НН»
2сегодня, 17:58
Ко всем новостям
Последние новости
Йовица Арсич после поражения от «Автодора»: «При первых трудностях наши игроки сбиваются на импровизацию»
сегодня, 18:15
Миленко Богичевич о победе над «Енисеем»: «Исход матча решило одно владение, но мы ожидали подобного»
сегодня, 18:07
«Арис» проявляет интерес к Кристу Кумадже
сегодня, 15:25
Джонни Ферфи о Тайризе Халибертоне: «Самый разговорчивый человек на свете»
сегодня, 14:04
Томислав Томович возглавит «Црвену Звезду» в матче с «Фенербахче»
сегодня, 13:18
Ди Джей Стюарт – MPV 2-го тура Еврокубка
сегодня, 12:00Фото
Александр Щербенев о победе над «Уралмашем»: «Играли жестко. Контролировали матч»
сегодня, 11:10
«Партизан» получил штраф в 13000 евро за поведение болельщиков в матче против «Милана»
сегодня, 07:34
Еврокубок. 27 очков Марко Симонович не спасли «Тюрк Телеком» от поражения «Бурку», «Будучность» проиграла «Тренто» и другие результаты
вчера, 20:07
Дарон Расселл будет выступать за сборную Румынии
вчера, 19:19