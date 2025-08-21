  • Спортс
  Матч, в котором будет выведен из обращения номер Деррика Роуза – самый дорогой по стоимости билетов в истории «Чикаго»
Матч, в котором будет выведен из обращения номер Деррика Роуза – самый дорогой по стоимости билетов в истории «Чикаго»

Цены на исторический матч «Буллс» установили рекорд.

Цена билета на матч, посвященный выводу из обращения игрового номера Деррика Роуза, стала самой высокой за всю историю домашних игр «Буллс».

Предыдущий рекорд был установлен в последнем матче Роуза за «Чикаго» в плей-офф 2015 года против «Кавальерс». 

«Чикаго» выведет из обращения 1-й игровой номер Роуза 24 января 2026 года после матча против «Бостона».

Опубликовал: Геннадий Ильин
Источник: страница Legion Hoops в соцсети X
