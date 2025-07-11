Деннис Шредер: «Мне очень важно, что «Кингз» выбрали меня. Сделаю все ради команды»
Деннис Шредер прокомментировал переход в «Сакраменто».
Разыгрывающий подписал 3-летнее соглашение на 44,4 миллиона долларов с полной гарантией на первые 2 сезона и частичной на последний.
«Мне предельно важно, что команда выбрала меня своей целью на такой важной позиции. Хочу оправдать эти ожидания каждым днем, каждой тренировкой и игрой. Оставлю все на паркете и сделаю все ради команды», – заявил Шредер.
«Он был первой кандидатурой, которая, по нашим представлениям, сочетает жесткость и мотивированность с профессионализмом и которая может помочь нам добиться устойчивого успеха, являющегося нашей целью», – заявил генменеджер Скотт Перри.
Опубликовал: Виталий Ясеневич
Источник: The Sacramento Bee
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