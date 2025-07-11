Деннис Шредер: «Мне очень важно, что «Кингз» выбрали меня. Сделаю все ради команды»

Деннис Шредер прокомментировал переход в «Сакраменто».

Разыгрывающий подписал 3-летнее соглашение на 44,4 миллиона долларов с полной гарантией на первые 2 сезона и частичной на последний.

«Мне предельно важно, что команда выбрала меня своей целью на такой важной позиции. Хочу оправдать эти ожидания каждым днем, каждой тренировкой и игрой. Оставлю все на паркете и сделаю все ради команды», – заявил Шредер.

«Он был первой кандидатурой, которая, по нашим представлениям, сочетает жесткость и мотивированность с профессионализмом и которая может помочь нам добиться устойчивого успеха, являющегося нашей целью», – заявил генменеджер Скотт Перри.