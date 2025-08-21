2

Маркифф Моррис и Маркус Моррис подписали контракты с агентом Дэниелом Хазаном

Братья-близнецы Моррисы наняли агента.

Как сообщает инсайдер Крис Хэйнс, Маркифф Моррис и Маркус Моррис подписали контракты с агентом Дэниелом Хазаном из Hazan Sports Management, который будет представлять их интересы в качестве игроков.

В прошлом сезоне Маркифф провел 15 матчей за «Лейкерс» и «Мэвс», набирая в среднем 3,7 очка за 11 минут.

Маркус сыграл 49 матчей за «Сиксерс» и «Кавальерс» в сезоне-2023/24, набирая в среднем 6,4 очка.

